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Yaşam

Tepki çeken fotoğraf İzmir'de çekilmemiş

Fotoğrafın Suriye'de çekildiği iddia edildi

29 Ağustos 2016 15:44

Sandalyede oturan ve ayağı ile küçük bir çocuğun başına basan adamın fotoğrafı Twitter'de paylaşılınca büyük tepki çekti. Bazı Twitter hesaplarında, söz konusu fotoğrafın İzmir'de çekildiği yönünde paylaşımlar yapıldı. İzmir polisi, yaptığı araştırmalar sonucu fotoğrafın İzmir'de çekilmediğini belirledi. Fotoğraftaki kişiye benzeyen E.D. "Bu kişi ben değilim" diyerek isyan etti.

 

Özel ekip kuruldu

 

Habertürk'te yer alan habere göre, bazı Twitter hesaplarında fotoğraftaki kişinin İzmir'in Işıkkent semtinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalıştığı yönünde paylaşımlar yapılması üzerine Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip yaptığı araştırmalar sonucu fotoğraftaki kişiye benzeyen E.D.'yi buldu.

E.D., tepki çeken fotoğraftaki kişiye benzetilmesinden dolayı son günlerde çok kişinin kendisini aradığını söyledi. Fotoğrafta küçük çocuğun başına basan kişinin kendisi olmadığını belirten E.D.'nin "Bu benzerlik yüzünden çok sıkıntı çekiyorum" dediği öğrenildi. Polisin araştırmaları sonucu fotoğrafın İzmir'de çekilmediğini belirlediği öğrenildi. Tepki çeken fotoğrafın Suriye'de çekildiği iddia edildi.

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