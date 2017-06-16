Tepki çeken "emekli vekile çifte maaş" düzenlemesi Meclis'ten geçti

Milletvekili olan öğretim üyelerinin emekli olduklarında 2 maaş alabilmelerine olanak tanıyan "emekli vekilllere çifte maaş" düzenlemesi Genel Kurul'dan CHP ve HDP'nin itirazlarına rağmen geçti.

AKP hükümeti düzenlemeyi Kasım 2016 tarihinde TBMM'ne taşımış ancak çok tepki çekince geri çekmişti.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre düzenleme, komisyon aşamasında son dakika değişikliğiyle Üretim Reformu Yasa Tasarısı’na eklendi. Genel Kurul’da AKP’lilerin oylarıyla kabul edilen düzenleme, "seçilmeden önce" öğretim üyesi olan milletvekili ve bakanların emekli olduktan sonra istedikleri üniversiteye atanmalarını ve görev yaptıkları üniversiteden aldıkları maaşın yanı sıra, emekli maaşlarını da almalarını olanaklı hale getiriyor.

"“5 binin üzerinde öğretim üyesi üniversiteden ihraç edilmişken..."

HDP’li Mahmut Toğrul, Genel Kurul’da düzenlemeye, “5 binin üzerinde öğretim üyesi üniversiteden ihraç edilmişken, kendimize iltimas geçen bir dönemin vekilleri olarak tarihe geçmeyelim. Bu doğru bir karar değildir. Bunu savunmak gerçekten ne ahlakidir, ne vicdanidir, ne etiktir. Kaldı ki eşitlik ilkesine de aykırıdır. Eşitlik ilkesine de aykırıdır çünkü sadece bir meslek grubu için istiyorsunuz, diğer meslek grupları için de istemiyorsunuz” diye tepki gösterdi.



CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı da AKP’lilerin önergeyle komisyonda tasarıya ekledikleri düzenleme ile “büyük bir adaletsizlik ve eşitsizlik, haksızlık yaptığını” belirterek, eleştirilerini şöyle dile getirdi:

“Buradaki milletvekili olan öğretim üyeleri, emekli olup döndüğünüzde hangi yüzle arkadaşlarınızın yüzüne bakacaksınız? Hiç utanmayacak mısınız? Size ‘seninle ben burada otuz sene aynı üniversitede çalıştık, ben tek maaş alırken sen hangi yüzle 2 maaş alıyorsun’ dediğinde utanmayacak mısınız? BAĞ-KUR, SSK ya da Emekli Sandığı’ndan aldığı maaşı yetiremediği için kamuya dönen garibanın emekli aylığı kesilirken, emekli vekillerin emekli aylığının kesilmemesi hiç onurunuza dokunmuyor mu? Yazıklar olsun size.”