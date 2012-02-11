'Tepenin Ardı'nın prömiyeri yapıldı

T24 - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 62’inci Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) ''Forum'' bölümünde gösterilen Emin Alper'in ''Tepenin Ardı'' adlı filminin dünya prömiyeri yapıldı.



Filmin senaryosunu da yazan Emin Alper'in ilk uzun metrajlı filmi ''Tepenin Ardı''nın, Berlinale kapsamında ''Cinestar'' sinemasında yapılan ilk gösterimine seyircilerin ilgisi büyük oldu.



Filmin ilk gösterimini çok sayıda sinemaseverin yanı sıra filmin oyuncuları ile yönetmeni Emin Alper de izledi.



Alper, gösterim öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, ''Sevinçliyiz. Umarım seyirci de beğenir'' ifadesini kullandı.



Türk sinemasının son 10 yılda yükseliş içinde olduğunu ve Türk filmlerinin Cannes ve Berlin gibi büyük festivallenden ödüller aldığını belirten Alper, ''Umarım daha da yükselir, yükselecek. Bunda en büyük etkenlerden biri Kültür Bakanlığının filmleri desteklemesi oldu. Yani ticari şansı olmayan, ancak sanatsal ağırlığı ve yoğunluğu yüksek projeleri desteklemeye başladı Türk sineması. Aslında bu, dünyanın her yerinde olan bir şeydi. Avrupa'da zaten yıllardan beri olan bir şeydi. Türkiye de buna 2000'li yıllarda başladı. Bu, yeni bir kuşağın yetişmesine neden oldu'' dedi.



Yeni kuşağın bu sayede film çekebildiğini, ancak bunun hala yeterli olmadığını ve birtakım sorunların bulunduğunu ifade eden Alper, ''Ama yine de çok önemli bir başlangıçtı bu. Umarım sorunlar halledildikçe bu filmlerin sayısı artacak. Sayıları arttıkça kaçınılmaz olarak da kaliteli ürünlerin sayısının artacağını düşünüyorum'' diye konuştu.



Filmde rol alan Reha Özcan da filmin Karaman'ın Ermenek ilçesinde çekildiğini belirterek, ''Hepimizin kendi içinde karşılaşacağı figürler var bu filmde. Bizim için çok heyecanlı bir çalışmaydı. Nereye gideceğini bilmiyorduk. Biz de oyuncular olarak filmi ilk defa bu gece seyredeceğiz. Galada bütün oyuncular birleştik ve heyecanla biz de bekliyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz'' dedi



Özcan, Berlinale'nin yarışma bölümünde Türk filminin bulunmayışının üzücü olduğunu, ancak festivalin önemli bir bölümü olan Forum'da ''Tepenin Ardı'' filminin yer aldığını kaydetti.



Festivalde ''Tepenin Ardı'' filminin yanı sıra ''Generation 14plus'' bölümünde Türkiye'den yönetmenliğini Reis Çelik'in üstlendiği ''Lal Gece'' adlı film de gösterilecek.