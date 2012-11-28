16 ödüllü 'Tepenin Ardı' Türkiye'de salon bulamıyor!

Berlin Film Festivali'ndeki ödüllü prömiyerinden sonra 30'un üzerinde festivalde gösterilen 'Tepenin Ardı' filmi 14 Aralık'ta Türkiye'de vizyona giriyor. Fakat filmin bütün başarısına rağmen Türkiye'deki sinema salon işletmecileri filme rağbet göstermiyor.

16 ödül kazanan filmin Türkiye dağıtımcısının yaptığı açıklamaya göre şu ana kadar sadece yedi sinema salonu Tepenin Ardı'nı vizyona sokmak üzere talepte bulunmuş.

Tepenin Ardı sinema salonlarından daha çok ilgi ve talep bekliyor. (ntvmsnbc)



Tepenin Ardı'nın kazandığı ödüller:



Berlin Film Festivali (Almanya): Caligari Film Ödülü, En İyi İlk Film dalında Özel Mansiyon

İstanbul Film Festivali: Ulusal Yarışma: En İyi Film, En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü

Taypey Film Festivali (Tayvan): Yeni Yetenek Yarışması Jüri Özel Ödülü

Karlovy Vary Film Festivali (Çek Cumhuriyeti): NETPAC En İyi Asya Filmi Ödülü

Saraybosna Film Festivali (Bosna Hersek): Jüri Özel Ödülü

Paliç Film Festivali (Sırbistan): En İyi Film

Osian Cinefan Film Festivali (Hindistan): En İyi İlk Film

Batum Film Festivali (Gürcistan): En İyi Yönetmen

Malatya Film Festivali: En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Tüm Erkek Oyuncular), SİYAD En İyi Film Ödülü

Asya Pasifik Film Ödülleri: En İyi Film