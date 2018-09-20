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Tepeli pelikanlar uydu vericisiyle takipte

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan 6 tepeli pelikan, uydu vericisi takılarak izlenmeye başlandı

20 Eylül 2018 12:29

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- TÜRKİYE\'de nesli tükenme tehdidi altında bulunan 6 tepeli pelikan, uydu vericisi takılarak izlenmeye başlandı.
Ege Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan \'Tepeli Pelikan Tür Koruma Eylem Planı\' kapsamında Gediz Deltası\'nda 2, Manyas Kuş Cenneti\'nde 2 ve Büyük Menderes Deltası-Karina Dalyanı\'nda 2 olmak üzere toplam 6 tepeli pelikana uydu vericisi takıldı. Pelikanların göç hareketleri ve yaşamlarının bilinmeyen sayısız biyolojik sırrını ortaya koymayı hedefleyen izleme çalışmasında, veriler düzenli olarak kaydediliyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Karina Dalyanı\'ndaki her iki tepeli pelikanın Marmara Gölü\'ne gittiği tespit edildi. Bu geçişleri sırasında her ikisi de hem Aydın Dağları, hem de Bozdağlar\'ın üzerinden geçiş yapmış, 2068 metre yükselmiş ve anlık hızları 72 km/h ulaşmıştır. Gediz Deltası\'ndaki iki tepeli pelikan da Afyonkarahisar\'daki Acıgöl ve Denizli\'deki Işıklıgöl başta olmak üzere göl göl gezip beslenmeye çalışmaktadır. Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı\'ndaki pelikanlar, besin açışından diğer iki alana kıyasla hala rahat görünmektedir. Her ikisi de kuş cennetinde yaşamını devam ettirmektedir\" denildi.

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