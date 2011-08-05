-TEPEGÖZ YUMURTALARI UZAYDA ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatı dün yaptığı uzay yürüyüşünde sadece bir amatör telsiz uydusunu yerleştirmedi. Kozmonotlar aynı zamanda tepegöz olarak da bilinen, karidesi andıran Triops cancriformis adlı canlıya ait 3500 yumurtayı uzayla tanıştırdı. Yaklaşık 300 milyon yıldır değişmeden Dünya'da varlığını sürdürebilen, zaman zaman çeltik tarlalarına zarar veren bu kabuklunun, kozmik ışınlara ve uzaydaki düşük ısıya dayanıp dayanamayacağı test edilecek. Dünya'da 80 yıl canlı kalabilen tepegöz yumurtaları 6 aylık uzay macerasının ardından Yer'e getirilecek ve halen canlı olup olmadıkları görülecek.