"Tepeden olmadı, bir de tabandan deneyelim"

T24

Farkı siyasal çizgilere sahip çok sayıda sivil toplum örgütü 'Demokrasiye çağrı grubu' adlı bir oluşumda bir araya geldi.

Bugün İstanbul’da bir basın toplantısı ile kamuoyunun önüne çıkan oluşum, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi ve sonrasında sivil toplum örgütlerini ve demokratları 'demokrasiye çağrı grupları' çatısı altında buluşmaya davet ediyor. Hedeflerinin yerel yönetimler için aday arayışı ve saptaması olmadığının altını çizen grup, temel hedefini katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve pekiştirmek olarak açıkladı.

Merkezi yönetimlerin özellikle yerel sorunları çözmekte başarısız kaldığı savunuldu ve bir konuşmacının söylediği gibi “Tepeden, merkezden olmadı, olmuyor, bir de tabandan deneyelim” diye özetlenebilecek bir model öneriyor.

Basın toplantısında İstanbul’un yanı sıra çok sayıda kentte 'demokrasiye çağrı grupları'nın oluştuğu belirtildi ve bütün Türkiye’yi kapsayacak bir örgütlenme için çağrı yapıldı.

Aynı toplantıda söz alanlar 31 Mart 2019’un bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizdiler ve merkezi vesayeti aşmanın ve yurttaş katılımının ancak yerel yönetimlerde mümkün olabileceğini savundular. Keza merkezi yönetimin kendisinden farklı düşünce ve siyasal çizgileri savunanların görevden alınıp yerlerine kayyım atanması eğiliminin açıkça ve resmen ifade edildiğine dikkat çekerek, demokrasiye çağrı gruplarının mücademe amanlarından birinin de buna karşı çıkmak olduğunu belirttiler.

'Demokrasiye çağrı grubu'nu oluşturan kişi ve kurumların bazıları şöyle:

HDP milletvekili Ali Kenanoğlu, Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Başkanı Naci Sönmez, tarihçi yazar Erdoğan Aydın, milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Kongresi’nden Çiğdem Kılıçgün Uçar, Sedat Şenloğlu, mimar ve kent savunucusu Korhan Gümüş, HDP PM Üyesi İlknur Biryol, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Başkanı Eylem Tuncaelli, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Barış Anneleri, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD), Alevi kurumları, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Emekçi Hareket Partisi.