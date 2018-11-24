Tepe Home'da ‘Mobilya Şöleni Kampanyası' devam ediyor

ANKARA, (DHA) – TEPE Home mağazalarında ‘Mobilya Şöleni Kampanyası’ adı altında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim büyük ilgi gördü.

Kampanya kapsamında Tepe Home’un tüm mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, sınırlı sayıda ve özel olarak seçilmiş ürünler ile dekorasyon severlerin beğenisine sunuldu. Ek olarak yüzde 8 KDV avantajı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunan Tepe Home’da indirim, 23-24-25 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

“BU KAMPANYALARDAN HERKES ALIŞVERİŞ YAPMALI”

Kampanyayı gazeteden takip ederek alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Emekli Ahmet Yıldırım, “Bu yapılan kampanyaları destekliyorum. Herkes bütçesini düşünerek bu tarz kampanyalardan faydalanıyor” dedi.

İnsanların kampanya dönemlerini beklemelerinin karlı olacağını ifade eden İşletmeci Celal Tatar, ihtiyaca göre alışveriş yapılması gerektiğini belirtti. Tatar, “Ekonomimizin daha rahat olabilmesi için ihtiyacı olanların mutlaka tüketmesi lazım. Bu kampanyalardan herkesin alışveriş yapmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Ece Başaran ise, kampanyaları desteklediğini ve kampanyaların herkesi mutlu ettiğini söyledi.