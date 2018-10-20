Tepe Home, yeni mağaza konseptini ilk kez Gaziemir'de tanıttı

ANKARA, (DHA) – TEPE Home (TH) yenilenen marka imajı ve yeni mağaza konsepti ile ilk defa İzmir Gaziemir’de açıldı. Firma, İzmir’in sevilen yüzü Damla Can’ın katılımıyla, 2 bin 500 metre karelik 5 katlı mağazasında yeni markasının lansmanını gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 20’den fazla satış noktası ile mekanları özgün tasarım, stil ve kalite ile buluşturan Tepe Home, kurulduğu günden bu yana ev mobilyasında ve tamamlayıcı dekorasyon stil çözümlerinde pazar lideri oldu. Tepe Home, yüzde 80’i mobilya yüzde 20’si ev dekor ve aksesuar grubundan oluşan yeni ürün gamı ile artık stratejik lokasyonlarda, daha net bir ürün kimliğini tüketici ile buluşturmayı hedefliyor. Ürün kimliğini tamamıyla yenileyen ve yeni markası altında lanse eden Tepe Home, mobilya, döşemeli grup ve ev aksesuarlarında Modern, Country ve Art Deco koleksiyonlarını bambaşka ve iddialı bir mağazacılık anlayışı ile tüketiciye sunacak.

‘SIRA DIŞI VE ULAŞILABİLİR FİYATLARDA BİR KOLEKSİYON OLUŞTURDUK’

Yenilenen üst segment konsepti ile son tüketicinin, mimarların ve profesyonellerin farklılaşma beklentilerini karşılamaya yönelik bir strateji geliştirdiklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Uluocak, Tepe Home’un yine bir ilke imza attığını söyledi. Zeynep Uluocak, “Geçtiğimiz dönem marka kimliğinin yeniden yapılanması adına çok önemli ve verimli bir yıl geçirdik. Bu süreçte, ürün gamını yeniden şekillendirerek global çizgilerden oluşan özgün bir tasarım dilini, erişilebilir lüks ve yüksek kalite unsurları ile harmanlayarak sıra dışı ve ulaşılabilir fiyatlarda bir koleksiyon ve marka kimliği oluşturduk. Mevcut mağazalarımızda ‘Corner Konsept’ olarak bu yılın başında lanse ettiğimiz yeni markamız, özellikle stil sahibi müşterilerimiz ve profesyoneller tarafından yoğun ilgi ve beğeni gördü. Bu sebeple TH markamızla farklılaşmış bir hizmet ve kalite anlayışı inşa ederek doğru hedef kitle ile buluşturma yolculuğumuzu başlatarak İzmir Gaziemir mağazamızı açtık” dedi.

Türkiye genelinde satış noktalarının şekillendirilmesinde ve markanın yeniden pozisyonlaşmasında önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayan Zeynep Uluocak, 2017’den bu yana değer yaratmayan tüm ürün gruplarını sonlandırdıklarını ve verimsiz tüm satış noktalarını kapattıklarını belirtti. Zeynep Uluocak, şunları söyledi:

“Bu dönemde inovatif bakışa ve yüksek kalite anlayışımıza odaklanarak iddialı, modern, yepyeni bir çizgi oluşturduk. Tüm bu çaba, daha iddialı ve daha güçlü bir markayı, marka severlerimizde buluşturmak amacıyla ele alındı. Bugün 60 bin metre kare alan üzerinde kurulmuş olan ve dünya standartlarında üretim yapan tesisimiz, 500’ün üzerinde çalışanımız ile Türkiye genelinde 7’si kendi mağazamız ve14’ü bayilerimiz olmak üzere toplamda 22 noktada, 45 bin metre karenin üzerinde satış alanında hizmet vermekteyiz. Bundan sonra Tepe Home olarak fark yaratan yeni tasarımlarımız ve yeni tavrımızı vurgulayan mağazalarımızla yaygınlaşmayı hedefliyoruz. İstanbullu dekorasyon severler ile yeni markamızı ve imajımızı çok yakında açılacak İstanbul Skyland mağazamızda buluşturacağız. Anadolu’da da markanın farklılığına inanan ve bize doğru şekilde temsil edebilecek bayi adayları arayışımızı devam ettiriyoruz.”

MİMARLARIN VE TASARIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Ayrıca, sektörde farklı bir konseptle kendini konumlandıran ve müşterilerine ayrıcalıklı mağazacılık deneyimi yaşatan Tepe Home’un yeni lansman markası, mimarların ve tasarımcılarında ilgisini çekiyor. Özellikle turizm yapıları, konut ve iş merkezleri gibi projelerde birçok mimarla çalışmaya başlayan Tepe Home markası, bambaşka bir yorum ve tavır farklılığı ile alışılmışın dışında bir alışveriş deneyimi getiriyor.