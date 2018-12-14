Tepe Home, Adana'da yeni mağazasını açtı

ADANA, (DHA) –TÜRKİYE’de tasarım mobilyaları, binlerce çeşit dekor ve ev aksesuarından oluşan koleksiyonları sunan Tepe Home, yeni mağazasını Adana’da hizmete sundu.

Tepe Home, 2015 yılında başlattığı konsept mağazacılık anlayışını ve Klasik-Country-Modern ana kategorilerinde sunduğu farklı tasarımlar ile her tüketicinin kendi tarzını yansıtan yaşam alanları sunuyor. Adana Seyhan Mağazası, bin 100 metrekarelik alanda sergilenen geniş bir ürün yelpazesi ile kalite, konfor ve erişilebilir lüksü bir araya getiriyor. Yepyeni koleksiyonların tüketiciye sunulduğu mağazada, yemek ve yatak odaları, oturma grupları, TV üniteleri, bahçe mobilyaları, en güncel ve tamamlayıcı aksesuarlar ile bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geniş ürün yelpazesi bulunuyor. Her stil ve zevke uygun mobilya ve aksesuarlarla yaşam alanları renkleniyor.