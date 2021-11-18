TEPAV: Sigortalı çiftçi sayısı 41 bin 881'e düştü

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) verilerine göre, 2020-2021 Ağustos aralığında sigortalı çiftçi sayısındaki düşüş 41 bin 881 kişiye düştü.

TEPAV hazırladığı son istihdam izleme bülteni, çiftçi sayısındaki düşüşün 2021 Ağustos’ta da sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 2020-2021 Ağustos aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısı yüzde 7.2 oldu.

TEPAV'ın sozcu.com.tr ile paylaştığı verilere göre, 2020 Ağustos’ta 577 bin 923 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Ağustos’ta 536 bin 42’ye geriledi.

Düşüş sürüyor

TEPAV, 2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısındaki düşüşün yüzde 7.7 olurken, temmuz ayındaki yıllık düşüşün ise yüzde 5,3 olduğunu açıklamıştı.

Buna göre, 2020 Haziran’da 586 bin 354 olan sigortalı çiftçi sayısı, 2021 Haziran’da 541 bin 346’ye gerilemiş; 2020 Temmuz'da 582 bin 468 kişi olan sigortalı çiftçi sayısı da 2021 Temmuz'da 551 bin 610 kişiye inmişti.

Öte yandan, TEPAV verilerine göre, ağustos ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6,9 oranında artarak 22,1 milyon oldu.

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu (4/a) yıllık artış oranı yüzde 8,7 ile genel eğilimi belirleyici olurken, diğer gruplardaki artışlar daha sınırlı düzeyde kaldı.

Esnaf-çiftçi grubundaki (4/b) değişim yüzde 5 artış yönünde olmakla beraber, alt sınıflarda eğilimler farklılaştı; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 8,1 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 7,2 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,7’de kaldı.