TEPAV: Perakende güven endeksi eylülde yükseldi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Perakende Güven Endeksi (TEPE) açıklandı.

Buna göre eylülde perakende güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 12.1 artarken, yıllık 10.2 puan artışla eksi yüzde 5.1 değerini aldı.

TEPE değerindeki aylık ve yıllık değişimlerde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki sırasıyla 39,3 ve 33,5 puanlık iyileşme etkili oldu.

Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 0,7 ve 5,4 puanlık değişimler endekse olumlu yansıdı. Söz konusu iyileşmede yeni sezonun açılması ile birlikte yüz yüze eğitimin başlaması etkili oldu.

Satış beklentileri düştü

Perakendecilerin satış beklentisi bir önceki aya ve yıla kıyasla zayıfladı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri eylülde eksi 11,8 puan oldu.

Böylece önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi aylık 3.9 puan, yıllık 8.3 puan azaldı.

En çok güven tekstil ve hazır giyimde arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörü güvenin en çok arttığı sektör oldu.

Bölgesel bazda bakıldığında ise en çok güven artışı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.