TEPAV: Koronavirüs sonrası normalleşme Haziran ortasında başlayacak

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Koronavirüs salgınında zirve noktasının ne zaman görüleceğine ve ardından ekonomide yaşanacak normalleşmeye dönüş süreciyle ilgili bir rapor yayınladı. Prof. Dr. Türkmen Göksel ile Doç. Dr. Yetkin Çınar’ın hazırladığı raporda, aktif vaka sayısının 3 Mayıs 2020 (tahmin aralığı olarak 28 Nisan - 8 Mayıs; Şekil 2) tarihine kadar artacağı ve bu tarihten sonra artık azalışa geçeceği öngörülüyor. Aktif vaka sayısı, toplam vaka sayısından iyileşenler ve vefatlar çıkarılarak hesaplanıyor. Hayatın normalleşmesi ve tedbirlerin kaldırılmasının ise ancak aktif vaka sayısının ihmal edilebilecek düzeye indiği tarihlerde gerçekleştirilebileceği öngörülüyor. Bu dönemde hasta olmayanların enfekte olma olasılığını en düşük düzeye ineceği ve aynı zamanda sağlık sisteminin rahatlayacağı da öngörüler arasında.

TEPAV raporunda, aktif vaka sayısının görece görece düşük seviyelere indiği Haziran başı - ortası, kademeli olarak tedbirlerin gevşetilebileceği tarih aralığı; Haziran ortası ise normalleşmenin başlayabileceği dönem olarak gösteriliyor. Bununla birlikte bu dönemlerde dahi daha sık el yıkama, tokalaşmama vb. gibi tedbirlerin devam etmesi gerekeceğinin altı çiziliyor.

Katı tedbirlerin alındığı senaryoda normalleşme Mayıs sonu

TEPAV’ın raporunda daha katı tedbirler alınarak daha fazla insanın toplumsal yaşamdan izole edildiği senaryoda normalleşmenin ne zaman başlayabileceğine ilişkin bir analiz de yer alıyor. Katı tedbir senaryosunda aktif vaka sayısı zirve değeri, nokta tahmini olarak mevcut durum analizine göre 3 Mayıs olarak belirlenen tarihten 25 Nisan’a geriliyor. Katı tedbirlerin alınması durumunda aktif vaka sayısının görece düşük seviyelere indiği Mayıs ayı ikinci haftası – Mayıs sonu arasında kademeli olarak tedbirlerin gevşetilebileceği ve Mayıs sonunda normalleşme sürecinin başlayabileceği ifade ediliyor.

Gevşek tedbirlerde normalleşme Ağustos'a sarkıyor

TEPAV raporunda daha gevşek tedbirlerin uygulanmasına durumunda neler yaşanacağına dair öngörü de yer alıyor. Gevşek tedbir senaryosunda aktif vaka sayısı zirve değeri, 26 Mayıs’a kayıyor. Bu senaryoda tedbirler Temmuz ayı ortasında gevşetilirken Ağustos başında da normalleşme başlıyor.