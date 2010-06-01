Teos Marina hizmete girecek

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Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün (DLH) yap-işlet-devret modeli ile Kolin İnşaat firmasına yaptırdığı Sığacık mevkisindeki Teos Marina tamamlandı.





Toplam yatırım maliyeti 12 milyon doları bulan ve Kolin Grubu bünyesinde kurulan Teos AŞ adlı firma tarafından 25 yıl süreyle işletilecek Teos Marina, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Teos Marina Müdürü Cüneyd Acar ve Kolin İnşaat temsilcisi Fırat Koloğlu tarafından marinada düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.





Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sığacık'ta yaptırılan marinanın Seferihisar'a çok büyük değer katacağını ifade etti.





İlçenin ''sakin şehir'' ağına üye olduğunu hatırlatan Soyer, şunları kaydetti:





''Sakin şehir, bir başlangıçtı, bu liman Sığacık'ı taçlandıracak. Eşsiz doğal güzelliği, olağanüstü iklimi, tarihi, antik kentleri, jeotermali gibi özelliklerini üst üste koyduğumuz zaman Seferihisar'ın ne kadar eşsiz bir yer olduğunu anlıyoruz. Burada akla hayale sığmayan bir gelecek var.

Önümüzde kötü gelişim modelleri var. Bunlardan ders çıkarıyoruz. Bu işte sabır ve bilimsellik gerekiyor. Bu ilçenin potansiyelinin büyüklüğünü aklımızdan çıkarmadan çalışmamız gerekiyor. Bu muazzam rekabet ortamında, belediye, yatırımcılar hep bir arada olmak zorundayız.''

Soyer, marinanın 18 Haziran'daki açılışa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini kaydetti.







TEOS AÇIK HAVA MÜZESİ OLABİLİR







Marinanın adını taşıdığı Teos Antik Kenti'ne de değinen Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Teos'ta bu yıl kazı çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Soyer, Teos'un dünya kültürel mirası açısından çok önemli olduğunu ve burasının dünyanın en güzel açık hava müzesi olabileceğini ifade ederek, ''Düşünün ki, dünyanın ilk 'oyuncular birliği' burada kurulmuş, burada sahneye çıkmış. Bu Hollywood için bile önemli bir malzemedir. Bunu kullanmak lazım'' dedi.