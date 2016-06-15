Teoman'ın klibinde oynayan mülteci çift artık Almanya'da

Teoman'ın klibinde oynayan ve Gaziantep’te evlenen Suriyeli Berivan ile Wassim çifti, mart ayında Yunanistan’a gitti ve 3 ay sonra hayal ettikleriAlmanya’ya kabul edildiler.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Almanya doğumlu 31 yaşındaki Wassim Mukdad ile Suriye’nin Haseki kentinde doğan 26 yaşındaki Berivan’ın yolu 2012’de Suriye’de kesişti. Şam Üniversitesi’nde tıp ve konservatuvar eğitimi alarak 2008’de mezun olan Wassim, doktorluk yaptıktan sonra müzikle uğraşmaya başladı. İç savaşta ülkesinde doktorluk yapan Wassim, o dönem hemşirelik yapan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu Berivan’la tanıştı. 2014’te Lübnan üzerinden Türkiye’ye gelen çift, Gaziantep’te evlendi.

3 ay beklediler

Yolları ünlü şarkıcı Teoman ve İngiliz yönetmen Charles Richards’la kesişen çift, şarkıcının “Limanında” adlı şarkısına da ilham oldu. Suriyeli gençlerin hikâyesi şarkının sözleriyle örtüşüyordu. Richards, Teoman’ın şarkısına klip çekti ve Suriyeli çift de klipte oynadı.

Almanya’da arkadaşlarının yanında kalan Berivan ve Wassim’in yeni hayali büyük müzik gruplarıyla çalmak ve söylemek. Wassim, Alman metal grubu Rammstein’de çalmayı hedefliyor.

Türkiye’de kendilerine bir gelecek göremediklerini söyleyen Massim ve Berivan, Avrupa’ya geçmeye karar verdi. “Gitmeyin” diyen İngiliz yönetmenin gözyaşları da çifte engel olamadı. 12 Mart’ta Yunanistan’a geçen çiftin başvuruları, 3 aylık bir bekleyişten sonra kabul edildi.

Almanya hayalleri gerçek olan Wassim ve Berivan, Münih’e giderek arkadaşlarıyla buluştu. Berivan, Yunanistan üzerinden Almanya’ya geçiş öykülerini şöyle anlattı:

“Yunanistan’da trenden düşüp ayağımı kırdım. İyileştikten sonra Almanya’ya gitmek için girişimde bulunduk. 6 Haziran sabahı İtalya’ya, oradan da Münih’e geçtik. Almanya’da 5 konser bile verdik. Berlin’e yerleşmeyi düşünüyoruz. Uzun ve umutlu bir hayat bizi bekliyor”

5 bin Euro harcadılar

Almanya’yı seçmelerindeki temel sebeplerinin eğitimlerini devam ettirmek, iyi bir müzik grubuyla çalmak ve Almanca öğrenmek olduğunu söyleyen Wassim, “Ailem bugüne kadar bana hayallerimin peşinden koşmamı söyledi. Hayatım boyunca hayallerimin arkasından gittim. Arkadaşlarım Türkiye’de kaldı. Almanya’ya gitmek için kişi başı 2500 Euro harcadık” dedi.