Teoman'ın annesi: Oğlum artık huzura kavuşacak

T24 - Teoman’ın müziği bırakması annesi Şaziment Yakupoğlu’na bayram sevinci yaşattı... Yakupoğlu, "Hiçbir anne oğlunun mutsuzluğunu istemez. O camia oğlumu çok yıprattı, hırpaladı. Aldığı kararı öğrendiğim günü bayram ilan ettim. Oğlum artık huzura kavuşacak" dedi.







Ünlü rockçı Teoman’ın 3 Eylül Berlin konserinden sonra müziği bırakacağını açıklaması annesi Şaziment Yakupoğlu’nun yüzünü güldürdü. Oğlunun müziği bırakmasında büyük rol oynayan Şaziment Hanım duygularını Vatan gazetesine anlattı:



Bu güzel haberi bana Teoman’ın menajeri Funda(Sanlıman)verdi. ‘Yarın böyle haberler çıkacak sakın şaşırma’ dedi.



Çok sevindim. Çünkü bu camia, magazin oğlumu çok yıprattı, hırpaladı ama şimdi rahatım. Oğlum bundan sonraki hayatında huzura, rahata kavuşacak. Bu haberi aldığım günü bayram ilan ettim. Teoman’la telefonda konuştum, o da çok mutluydu. “Aferin oğlum, seninle gurur duyuyorum” dedim. Fazla tefferuata girmedik.



Hiçbir anne oğlunun hırpalanmasını istemez. O ne kadar yıpratıldıysa ben de o kadar yıprandım. Teoman bizim gözbebeğimiz. Bütün aile çok mutluyuz. Müziği bırakacağını tahmin ediyordum ama belki biraz daha var diyordum, çünkü konserleri vardı. Ama ölümler onun bu kararı erken almasında etkili oldu. Arkadaşları, geçen yıl da teyzesi yaşamını yitirdi.



Teoman’la ilgili doğru olmayan haberler yapıldı. Mesela alkol bağımlısı olduğunu yazdılar. Halbuki biz oğlumla günlerce beraber oluruz, yemeklere gideriz, içkiler içeriz ama o her zaman kola içer. Alkolik olan adam hiç içmeden durabilir mi?



Bu haberler çok canımı acıttı.



Ali Kırca’yı çok sevdiğim için Teoman’ın da onun gibi spiker olmasını isterdim, sesi de çok güzel oğlumun. Geç kalmış değil. Haber spikeri olmasını istiyorum. Bir gün oğlumun Ali Kırca gibi haber sunduğunu görürsem dünyanın en mutlu insanı olurum herhalde. Eğitimli, kültürlü, her şey var oğlumda.





'Annemin küçük oğluyum'



Teoman bir röportajında “Annemle ilişkilerim her şeyden çok daha komik. Düşünsenize bu yaşa gelmişim hala ona 10 yaşındaki tepkimi veriyorum. Başkalarında da onu görüyorum. 30-40 yaşında olsa da insan, hala annesiyle 8 yaşındaymış gibi bir ilişki içerisinde. ‘Ya anne yaaaa’ gibi. Aslında hala onun gözünde küçük oğluyum ama bana karşı yine de temkinli davranıyor. Beni iyi tanır çünkü” demişti.