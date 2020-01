Teoman ve Kıraç’ın bazı şarkıları çalıntı mı?

T24- Gazeteci M. Utku Şentürk, geçmişte, Tarkan'ın ilk albümü 'Yine Sensiz'de yer alan 'Vazgeçemem' isimli şarkısının ünlü İspanyol grup Gipsy Kings'in 'No Volvere' isimli parçasına çok benzediği iddia edildiğnin altını çizerek, yıllar sonra Tarkan'ın seslendirdiği, Sezen Aksu bestesi 'Hepsi Senin mi' isimli parçanın da George Michael'ın 'Faith' isimli şarkısına çok benzediği günlerce medyaya konu olduğunu belirtti.



Şentürk'ün bugün (6 Ocak 2012) Birgün gazetesinde yayımlanan "Müzikte bir çocukluk hastalığı: Esinlenme" başlıklı haberi şöyle:



Kıraç'ın Ben Bir Aşk Bestesiyim” adlı şarkısı, Chris Rea’nın “The Road To Hell” şarkısı ile birebir aynı. Yine “Yoruldum” adlı bir diğer şarkısı da Barış Manço’nun yıllar önce bestelediği İngilizce sözlü şarkısı “Little Darling”e çok fazla benzediğini ifade eden Şentürk, Yakın zamanda müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzen Rock müziğin ülkemizdeki en ünlü seslerinden Teoman’ın ise şarkılarına baktığımızda neredeyse diskografisindeki tüm şarkılarının “esinleme” olduğunu belirtti. “Mavi Kuş ile Küçük Kız” adlı şarkısı Zülfü Livaneli’nin “Atlı’nın Türküsü” ile, “Yağmur” adlı şarkısı Texas’ın Black Eyed Boy” u ile nerdeyse birebir aynı. Ayrıca hit şarkısı “Paramparça” nın girişi Ledd Zeppelin’in “Kashmir” parçası ile, bir başka hit şarkısı -ki aynı zamanda çıkış şarkısıdı r-“Papatya” Judas Priest’in A Touch Of Evil With Lyricks” şarkısı ile “haddinden fazla” benzerlikler gösteriyor. Esinlenilen şarkılar listesi bunlarla da bitmiyor. “Hepsi Bir Ya Sonunda” adlı şarkısı Kült grup Nirvana’nın “Rape Me”si ile, “Renkli Rüyalar Oteli” Fransız Rock grubu Noir Desir’in muhteşem şarkısı “Le Vent Nous Portera” ile, “Gönülçelen” ise Manic Street Preachers’ın “Ocean Spray” ile benzerlikler taşıdığını kaydeden Şenürk, neyse ki her zaman esinlenme yapanların “bizim” şarkıcılar olmadığını belirtti. "Bazen anlı şanlı yabacı şarkıcılar ve gruplar da bizden esinlenebiliyor" diyen Şentürk "ünlü Rock grubu Muse “Stockholm Sendrom” adlı parçasında rahmetli Barış Manço’nun “Gibi Gibi” şarkısından bir hayli “esinlenmiş”. Stephen Malkmus’un “Baby C’mon” adlı şarkısı da bir Özdemir Erdoğan klasiği “Gurbet” ile bir örnek aynı. Bulgar sanatçı Desi ise, bir dönem kendisi ile çalışma fırsatı bulduğum değerli sanatçı Deniz Seki’nin ilk olarak “Masal” ve “Aman Aman” parçalarını izinsiz aldı, ardından da ünlü popçunun 2001’de yayınladığı “Şeffaf” isimli albümünü tamamı ile kendi albümü olarak piyasaya sürdü" dedi.