Teoman, 'tükenmişlik sendromu' iddalarına yanıt verdi: 2020 yılını yarı emekli gibi yaşayacağım

Şarkıcı Teoman'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve müziği bıraktığı iddialarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Müziği bırakmayacağını belirten Teoman, 2020 yılını hafif tempoyla geçireceğini söyledi.

2011 yılında müziği bırakan 2012'de sektöre geri dönen 52 yaşındaki Teoman, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Teoman'ın "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum" dediği iddia edildi.

Teoman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu yöndeki haberleri yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar konu yine uydurma. Paparazzilerin beni yakalayıp zorla konuşturdukları bir gece, son senelerde çok çalıştığımı, bu sene yorgun olduğumu, 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emekli gibi yaşayacağımı söyledim.

Tükenmişlik sendromuna yakanlandığıma, artık emekli olduğuma dair dramatik haberlerle karşılaştım. Her tarafta çıktı bu haberler. Ben de bir kere daha basınla niye konuşmaktan kaçındığımı hatırlamış oldum. Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Bu sene sadece normal konser tempomda devam etmeyeceğim, konserlerimi azaltacağım biraz."