Teoman sinemayı bıraktı

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzen ve bu ayrılığa fazla dayanamayarak iki yılın ardından müziğe kaldığı yerden devam eden Teoman, bu defa oyunculuğu bıraktı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, sinemaya gideceğini söyledi. 49 yaşındaki şarkıcı, "Sinemaya geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sinema artık benim için bitti. Bundan böyle sadece şarkı söyleyeceğim" dedi.

Teoman, Romantik, Barda, Balans ve Manevra, Mumya Firarda, Filler ve Çimen gibi birçok filmde rol almıştı.

Yeni albüm hazırlığında olduğunun da müjdesini veren Teoman, "Üç-beş ay sonra albümüm çıkacak" dedi.