Teoman Senfoni Orkestrasında söyleyecek

İzmir ve çevresindeki köylerde konserler veren, çocukların çok sesli müziğe yakınlaşması amacıyla, tiyatro sanatçılarından aldığı destekle ''Keloğlan ve Hacivat Senfonide'' başlığıyla eğitim konserleri düzenleyen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 19 Mayıs'ta İzmirli gençlere rock müziğinin sevilen ismi Teoman ile sürpriz yapacak.



Teoman, İZDSO'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için vereceği ''Senfonik Rock'' temalı konserin solistliğini üstlenecek.



Teoman, 19 Mayıs akşamı Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda verilecek özel konserde, İzmirli hayranlarının karşısına farklı bir konserle çıkacak.



İZDSO Müdürü Kenan Gökkaya, İzmir kentinin orkestrası olarak kentin çocuk ve gençlerinin zevklerini ve beklentilerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.



Yıl içinde üniversitelerde verdikleri konserlerde genç izleyici profiliyle birlikte olduklarını ve gençlerin ''ne dinlemekten hoşlandıklarını'' sorgulamaya çalıştıklarını belirten Gökkaya, ''gençlerle ortada buluşmaya karar verdiklerini'' kaydetti.



Gökkaya, şöyle konuştu:

''Batı müziği eğitimi veren konservatuvarlarda okuyan bizler, farklı müzik türlerinden uzaktık. Ama gençler için rock müzik hep var, bizim uzak durmamız bu gerçeği değiştirmiyor. O halde, müzikler arasında köprüler kuruyoruz. Böylece hem biz keyif alarak farklı bir işe imza atıyoruz hem de gençlerle senfoniyi yakınlaştırıyoruz. Müzik evrensel ve güzel olan müzik her zaman dinlenir. Klasik dinleyen, aynı zamanda rock dinleyemez ya da yapamaz diye bir kural mı var?''



Geçen yıl da özel bir çalışmayla bağlama ve neyi orkestraya dahil ettikleri ''Aşık Veysel Oratoryosu''nun, izleyiciden büyük ilgi gördüğünü belirten Gökkaya, müzikseverlerin sanat kurumlarından farklı, yaratıcı çalışmalar beklediklerini kaydetti.



Konserin çalışmalarının ilerideki günlerde başlayacağı bilgisini veren Gökkaya, konserde çoğunluğu Teoman'ın şarkılarından oluşan rock müziği formundaki şarkıların, özel düzenlemelerle orkestra tarafından yorumlanacağını belirtti.



Gökkaya, konserin klasik müzik dinleyenler için de rock müziğini dinleyenler için de ayrı bir keyif vermesini umduklarını söyledi.

