Teoman paramparça etti





T24- Teoman, Babylon Aya Yorgi’de düzenlenen Soundgarden Festivali’nde son kez sahneye çıktı. Teoman bir saat geç çıktığı son konsere ‘Paramparça’yla girdi. Şarkıyı fazla söylemesine gerek kalmadı zira herkes hep bir ağızdan ‘Paramparça’ oldu



Milliyet'in haberine göre, Teoman’ın son konseri Babylon Aya Yorgi’de düzenlenen Soundgarden Festivali’ne denk geldi. Burada bir sürü sanatçı, grup ve Dj sahne alacak bugün ama herkes Teoman için burada.



Müziği bıraktığını açıkladı Teoman ve Berlin’de vereceği konser de iptal olunca bu teknik olarak gerçekten de Teoman’ın son konseri. 2700 bilet kesilmiş. Ama Babylon Aya Yorgi kapıdan da gelenlerle tıklım tıklım. 30 dönümlük alanda adım atacak yer yok. Herkes Teoman’ın vedasını izlemeye gelmiş.