T24 LogoT24 Logo
Magazin

Teoman paramparça etti

Babylon Aya Yorgi’de son kez sahneye çıkan Teoman, müziği ölüm haberlerinden değil istediğim için bıraktım dedi.

02 Eylül 2011 03:00



T24- Teoman, Babylon Aya Yorgi’de düzenlenen Soundgarden Festivali’nde son kez sahneye çıktı. Teoman bir saat geç çıktığı son konsere ‘Paramparça’yla girdi. Şarkıyı fazla söylemesine gerek kalmadı zira herkes hep bir ağızdan ‘Paramparça’ oldu


Milliyet'in haberine göre, Teoman’ın son konseri Babylon Aya Yorgi’de düzenlenen Soundgarden Festivali’ne denk geldi.  Burada bir sürü sanatçı, grup ve Dj sahne alacak bugün ama herkes Teoman için burada.

Müziği bıraktığını açıkladı Teoman ve Berlin’de vereceği konser de iptal olunca bu teknik olarak gerçekten de Teoman’ın son konseri. 2700 bilet kesilmiş. Ama Babylon Aya Yorgi kapıdan da gelenlerle tıklım tıklım. 30 dönümlük alanda adım atacak yer yok. Herkes Teoman’ın vedasını izlemeye gelmiş.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24