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Teoman: O mektupla dönüş yolumu kapattım

Çeşme'de son kez sahneye çıkan rock'çı Teoman, hayranlarına itiraf etti

04 Eylül 2011 03:00

T24 - Çeşme'de son kez sahneye çıkan rock'çı Teoman, hayranlarına itiraf etti: Müziğe veda mektubunu bilerek basına gönderdim. Geri dönmek için yüzüm kalmasın diye böyle bir şey düşündüm.


Geçtiğimiz ay "Artık pes diyorum. Müziği bırakıyorum" açıklaması, magazin gündemine bomba gibi düşen Teoman; Türkiye'deki son konserini önceki akşam Çeşme'de verdi. Günaydın'ın haberine göre, Soundgarden Festivali kapsamında, Babylon Aya Yorgi'de düzenlenen konsere, Teoman hayranları akın etti.



Yürüyerek geldiler


Saatlerce önce konser alanına gelmeye başlayanlar, trafiğin tıkanmasına neden oldu. İki kilometrelik yoldaki araç yoğunluğu üzerine, pek çok kişi konser alanına yürüyerek ulaştı. Teoman; yaklaşık bir saat geç çıktığı konserine 'Paramparça' şarkısıyla başladı. 30 dönümlük alanı dolduran binlerce hayranı, şarkıcıya eşlik etti.



"Yüzüm kalmasın diye"


İki saat sahnede kalan Teoman, dinleyicilerinin istek şarkılarını da seslendirdi. Kadın hayranlarının çığlıklarla eşlik ettiği ünlü rock'çı, müziğe veda ettiğini bir kez de sahneden açıkladı. Teoman, "Ben müziğe veda mektubunu basına bilerek verdim. Müziğe geri dönmek için yüzüm kalmasın diye böyle yaptım" dedi.



Fotoğrafları hayranları çekti


Fotoğraf çekmenin yasak olduğu konserde, gazeteciler konser alanı dışında çalışmak zorunda kaldı. Teoman'ın sahnedeki fotoğraflarını da dinleyicileri çekti!


Konserde Pamela Spence de sahneye çıkarken, Wilma Elles, Akasya Türkmen ve yönetmen Mustafa Altıoklar; Teoman'ı dinlemeye gelen ünlü isimler arasındaydı.

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