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Teoman: Kolay lokmayım, iki göz süzen ayartır beni

"Arada bir buluşup, hayalimizdeki kadınlarla ilgili atıp tutuyoruz"

15 Nisan 2018 10:49

Şarkıcı Teoman, "Bir kadına uzun süre kalabildiğiniz oldu mu" sorusunu, "Bir kadın için beni kandırmak çocuk oyuncağıydı. İki göz süzen ayartır beni. Kolay lokmayım" diye yanıtladı. 

Posta'da Oya Çınar'ın sorularını yanıtlayan Teoman, gecenin gündüzden çok daha fazla çekici olduğunu söyledi.
Sevdiği bir çok şeyin gece daha güzel olduğunu vurgulayan Teoman, "Gece herkes uyuyunca dünya uyumayanlara kalıyor" ifadesini kullandı.

Teoman, Çınar'ın "Aşk hakkında şunu öğrendim diyebilir misiniz?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

"Artık aşka mesafeli kalmaya çalışıyorum. Nasıl olsa bitecek bir şeye başlamak da istemiyorum. Ayrıca çok şüpheci bir yapım var. Aşkın ve romantizmin argümanlarını çürütmek benim için kolay oluyor. Benimle aynı jenerasyondan arkadaşlarım var. Arada bir buluşup, hayalimizdeki kadınlarla ilgili atıp tutuyoruz. Onlara da söyledim. Palavra sıkıyoruz, bizler müzmin bekârlarız."

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