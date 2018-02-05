Teoman: Her gün pilates yapıyorum

Yaşadığı gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Teoman, ‘sağlıksız yaşıyor’ görüntüsünün aksine dikkatli beslenip düzenli spor yaptığını ifade etti.

Genel olarak objektiflere gece hayatındaki yaşantısıyla yansıyan Teoman, görünen bu imajının dışında beslenmesine dikkat eden ve düzenli spor yaparak sağlığına özen gösteren biri olduğunu açıkladı.

"Her gün pilates yapıyorum"



Habertürk'ün haberine göre fit görüntüsü hiç değişmeyen 50 yaşındaki şarkıcı, “Yemek yemeyi sevmiyorum, az yerim. Her gün pilates yapıyorum. Bir de evin altına kendim için bir spor salonu yaptırdım, orada antrenman yapıyorum. Siz bakmayın benim öyle göründüğüme, taş gibiyim" ifadelerini kullandı.