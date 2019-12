Teoman: Beni kimse anlamıyor

T24 - Rock yıldızı Teoman, müziği bırakmaya karar verdi ve bunu resmi internet sitesinde açıkladı. Başta hayranları olmak üzere müzik dünyasındaki birçok kişiyi şaşırtan bu durum, ünlü şarkıcının yakın çevresi için ise sürpriz olmadı. Çünkü en son “Aşk ve Gurur” adlı albümünü yayınlayan Teoman’ın bir süredir bu kararı gözden geçirdiği biliniyordu.







Hürriyet'in haberine göre, Teoman, dost sohbetlerinde son albümlerinin anlaşılamadığından yakınıyor, konserlerinin ilgi görmediğini dile getiriyor, Türkiye’deki müzik piyasasının durumunu eleştiriyordu. İnternet sitesinde kaleme aldığı ‘veda yazısı’ndaki “Bu hayal artık beni tatmin etmiyor. Kendimi, arkadaşlarımı hayalkırıklığı içinde görüyorum” cümlesi de piyasaya olan inancının bittiğini gösteriyor.









Konserler iptal





Sıkıntılı bir dönem yaşayan Teoman, bu süreçte kimseyle görüşmek istemediği için telefonlarını da kapattı. Tüm konserlerini iptal eden şarkıcı, son kez 3 Eylül’de Berlin’de sahneye çıkacak. Bu konseri iptal etmemesinin nedeni ise Berlin’de düzenlenecek festivalin kendi üzerine kurulu olması.







Her şeyi yaptı





Teoman’ın bu radikal kararı hakkında konuşan menajeri Funda Sanlıman, ünlü rock’çının müzikte yapabileceği her şeyi yaptığını düşündüğünü, artık daha ‘gerçek’ şeylere dokunmak istediğini söyledi ve “Onu bir fabrikanın başında olup da işini bırakan müdür gibi düşünün, ikisi de aynı şey” dedi. Sanlıman, şarkıcının çalışma arkadaşlarının işsiz kalmayacağını, çünkü hepsinin Teoman’la part-time çalıştığını, internet sitesi çalışanlarının ise site sürekli güncelleneceği için işlerine devam edeceklerini açıkladı.









Ünlüler ne dedi





Haluk Levent: Zaten dinleyecek kitleleri zor bulduğumuz ortamda, müziğimizi hep birlikte bir yerlere çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Teoman’ın müziği bırakmasının doğru olmayacağını düşünüyorum ama yine de saygı duymak gerekiyor.





Hayko Cepkin: Teoman müziği değil, bu sektörü bırakma arzusunda olabilir. Güzel bir geri dönüş için iyi bir ara sayarım şimdilik.





Demet Akalın: Teoman çok yol arkadaşı olmuştur yahu, umarım vazgeçer bu fikirden.





Soner Arıca: Öyle hissedip Teoman gibi ifade edemeyen çok kişi biliyorum. Ve aslında Teoman dahil müzikten kopmaması gerekenler de onlar.





Can Bonomo: Türkiye’de rock müziğin orta kuşak ve (en sağlam) son kalelerinden biri, müzik hayatına veda etmiştir. Vatan sağ olsun.







Bizimle kal Teoman





Kral Tv ve Kral Pop, müziği bırakacağını açıklayan Teoman için ‘Bizimle Kal Teoman’ çağrısında bulunarak bir kampanya başlattı. Çok kısa sürede Teoman sevenlerin destek verdiği kampanya çığ gibi büyüyor.