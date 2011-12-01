Teoman: Arkadaşlar müziğe dönmüyorum

T24 - Müziği bıraktığını açıklayan Teoman'ın Aysel Gürel'e saygı albümünde şiir okuyacağı haberi, "müziğe geri döndü" yorumlarına yol açmıştı. Haberler üzerine mektupla açıklama yapan Teoman, şimdilik müziğe geri dönmediğini ancak kendisini iyi hissederse müziğe dönebileceğinin söyledi. Teoman açıklamasında, daha önceden hazırlanan albümlerinin de bir yıl içinde çıkacağının müjdesini verdi.







Hürriyet gazetesinin ilavesi Kelebek'te yazan Cengiz Semercioğlu, Teoman'ın mektubunu köşesinde (1 Aralık 2011) yayımladı:



Teoman’ın, Aysel Gürel’e saygı albümünde şiir okuyacağını yazmıştım...



“Aysel’in hatırı için ucundan da olsa müziğe döndü” diye değerlendirmiştim bunu...



“Teoman müziğe döndü” diye yankı bulunca yazdıklarım, konuyla ilgili Teoman bir açıklama yapmak zorunda kaldı...



Bakın ne diyor Teoman...

* * *



Arkadaşlar, müziğe geri dönmüyorum.



Benim için müziğe geri dönmek; yeniden SAHNEYE ÇIKMAK veya YENİ ŞARKILAR YAZMAK anlamına geliyor.



İki fikre de uzağım şu anda, biraz kafamı dinleyeceğim, müzik harici şeylerle ilgileneceğim, hayatımı düzenleyeceğim.



İleride canım sahneye dönmek veya şarkı yapmak isterse de yaparım. Çok önemli kararlar değil bunlar.



Vaktinizi gereksiz yere aldığımı hissediyorum bu tarz haberlerle. Pardon...



Müzikle arama mesafe koydum



Müziği bırakma kararımı verirken ve bunu sizlere duyururken bu olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim.



Sizlere ve kendime karşı bir beyandı sadece. Böyle büyütüleceğini bilsem yazmazdım o mektupları.



Konu şöyle: Uzun zamandır bu işin içindeyim ve angaryalarıyla uğraşmaktan sıkılmış ve eskiden aldığım zevki almamaya başlamıştım.



Hayatımın diğer alanlarında da eksiklikler görüyordum. Ve müziği hayatımın ekseninden çıkarmaya, bu eksikliklere yoğunlaşmaya karar verdim. Müzikle arama mesafe koydum böylece.



Verimli yıllarımı geride bıraktım



Ayrıca, son zamanlarda işimi eskisi gibi sevgi ve aşkla değil, alışkanlık ve öfkeyle yapmaya başladığımı hissettim, hatta çalışma arkadaşlarıma bile gereksiz bir sertlik uygulamaya başladım.



Sıkılmışım yaptığım işten. Halbuki müzik sevgiyle, arzuyla yapılması gereken bir şey.



Neyse, duygusal olarak yorgun olduğum o dönemde işi bıraktım ve şu sıralar da sahneye çıkmaya, yeni şarkılar yazmaya filan niyetim yok.



Belki ileride eski isteğime kavuşur ve dönerim. Ama şu an hazır değilim.



Ayrıca, müzik üretimi konusunda da yapacağımı yaptığıma, verimli yıllarımı geride bıraktığıma

inanıyorum. İlla şarkı yazacağım diye zorlamanın manası yok.



Aysel için şiir okuyacağım



Böylece grubumu dağıttım, iş ilişkilerimi minimuma indirdim, daha önceden anlaştığım konserleri iptal ettim vs... Şu anda ise hayatımı yeniden düzenlemekle meşgulüm.



Yeni dedikodular ise Aysel Gürel’e saygı albümü nedeniyle olmuş. Aysel’i çok severdim, bana bu albümde bir şiir okuma teklifi yapılınca da kabul ettim. Profesyonel bir çalışma değil bu benim için.



Kendimi, müziğe geri dönmüş hissetmiyorum bunları yaparak.



Eğer şiiri güzel okursam, bu albümde yer almaya niyetim var sadece.



Belki ileride dönerim



Bu arada, sonradan kafanız karışmasın diye uyarayım... Daha önceden hazırlanmış bazı albümlerim de çıkacak önümüzdeki bir yıl içinde.



Kayıtları daha önceden yapılmış konser albümleri, remiksler, toplama albümler gibi şeyler bunlar.



Peki, ileride müziğe geri döner miyim? Olabilir. Ama canım isterse. Şu sıralar pek niyetim yok.



Kaldı ki benim müziğe geri dönmemin veya dönmememin de abartılacak bir durumu yok zaten.



Müziğe geri dönecek olursam, ben size söylerim ya da zaten siz anlarsınız...



Durum budur.



Teoman





