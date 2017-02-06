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Eğitim

"TEOG’la migren ve kolit arttı"

"Stresi yönetmeyi öğretecekler"

06 Şubat 2017 12:54

Kronik stres sadece biz büyükleri değil çocukları da etkiliyor. Başta TEOG sınavları olmak üzere sürekli performans beklentisi çocukları zorluyor. Üstelik hareketsiz yaşam, doğadan uzaklaşma strese dayanma kapasitelerini de düşürüyor. Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel çocuk hastalarda migren gibi baş ağrısına yola açan ve kolit gibi bağırsak hastalıklarının başvurularda artış gözlemlediklerini söylüyor.

Banu Küçükel'in Milliyet'ten Songül Hatısaru'ya verdiği söyleşi şöyle:

"Stresi yönetmeyi öğretecekler"

Bazı hastalıkların görülme yaşının aşağı indiğini söylediniz. Neden sizce?

Evet bunu gözlemliyoruz. Uzman hekimlerimizin yaptığı değerlendirmelere göre ergenlik döneminde özellikle 12-16 yaş grubunda TEOG başta olmak üzere sınav stresi, doğadan uzaklaşıp sanal ortamda yaşamaları beraberinde birtakım hastalıkları da tetikliyor.

Artık çocukluk çağında sıklıkla migren, reflü ve ülseratif kolitleri görmeye başladık. Bunlar çoğunlukla psikosomatik hastalıklar. Bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmaları, stres, kötü yeme alışkanlıklarının tetiklediği çocukluk çağı obezite problemlerini de beraberinde görüyoruz. Duruş bozuklukları yine çok yaygın. Ritim problemleri görülebiliyor.

Tüm bunlara stres mi yol açıyor?

Biz büyükler dahi iş hayatında yüksek performans beklentisi altında zorlanıyoruz. Çocukların işleri daha zor. Sadece sınav stresi değil ki çocuklarımıza artık piyano çalmayı, sporu da performans beklentisiyle yaptırıyoruz. ‘Ayşe’nin çocuğu üç ayda öğrendi ama piyano çalmayı’ diyoruz en hafifinden.

Sınavı verememe korkusu, anne babanın sevgisini kaybetme korkusu, performans baskısı gibi durumlar büyük strese yol açıyor. 

 

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