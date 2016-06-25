TEOG'da doğru soru tartışması

İlk oturumları Kasım 2015'te yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarından Türkçeve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden 1'er sorunun iptali tartışmalara neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yargı kararına göre bu 2 soruyu tüm öğrencilerin doğru yanıtlamış olduğu kabul edilerek puan hesaplaması yapılacağını açıkladı. Sadece liselere geçişte değil aynı zamanda okul yazılılarından biri olarak kabul edilerek karneye işlenen sınav notları, öğrencilerin yazılı sınav notlarının 5 puan artmasına neden oldu. Düzenlemeyle birlikte birinci dönemdeki tam puan alan öğrenci sayısı, 15 kişinin daha eklenmesiyle artarak 1540 oldu.

4 sorunun iptali isteniyor

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre; hangi soruların iptal edildiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmada, eğitimciler ve aileler toplamda 4 sorunun iptali istemiyle dava açtı.

Eğitimciler, A kitapçığına göre Türkçe’de “Ömer Dayı” olarak bilinen 4’üncü; Fen ve Teknoloji’de “Örümcek Genli Keçi” diye tanınan 9’uncu; TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinin A kitapçığında “Selanik” olarak bilinen 8’inci ile itilaf devletlerinin Osmanlı devletine önerileri ve kamuoyunda “Mısır” olarak bilinen soruların hatalı olduğunu savundu.

Öğrencilerin puanları değişti, sıralamalar etkilendi

Dava açanların da aralarında olduğu veliler, “Hiçbir yerde tartışılmamış, dava açıldığına ya da itiraz edildiğine dair bilgi gelmeyen bu soruların tüm öğrenciler için doğru kabul edilmesinden kimlerin çocukları fayda sağlayacak? Asıl iptali için dava açılan Ömer Dayı, Selanik, Mısır ve Örümcek Genli Keçi’ soruları kamuoyunda da en çok tartışılan sorulardı. Bu sorular ne oldu?” itirazında bulunuyor.

Bu soruların iptali ile birlikte öğrencilerin e-okul sisteminde bu sınavların yazılı notları 5’er puan yükselirken, 1.2 milyon öğrencinin liselere geçişinde kullanılacak Yerleştirmeye Esas Puan’ları (YEP) da değişti. Türkçe testinin de puanlar hesaplanırken kullanılacak katsayısı en yüksek katsayı olan 4 olduğu dikkate alındığında bu iptal sorularla birlikte öğrencilerin puanları da etkilendi ve sıralamada değişiklikler oldu.

Türkçe ve İnkılap dersi sınavlarının sonuçlarını da dikkate alarak yerleştirme puanlarını hesaplayan yabancı özel liseler ile kolejlere girmeyi planlayan ve bu sorudan daha önce hatalı olduğu için puan alamayan öğrenciler avantaj kazandı.

Yargı kararı da tartışmalara neden oldu

2 yıl önce yapılan düzenleme ile 5472 sayılı Kanun’da MEB ve ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınavlara itiraz ve yargı süreciyle ilgili kısaltma geldi. Bu sınavlara dava açmayı 10 güne düşüren kanuna göre tüm itirazlar ve uzatmalar dikkate alındığında yargı kararı 38 gün içinde çıkmazsa MEB de ÖSYM de sonuçları açıklıyor ve değişiklik yapmama hakkına sahip oluyordu. MEB, TEOG sonuçlarını da bu süre dolduktan sonra açıklıyordu. Buna rağmen 7 ay sonra gelen yargı kararıyla yapılan “yeni puan hesaplaması” da başka bir tartışmayı daha gündeme getirmiş oldu.