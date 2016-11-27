"TEOG'da 4 soru hatalı" iddiası

TEOG sonrası, hatalı oldukları iddiasıyla dört dersten birer sorunun iptali için imza kampanyaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, itirazları değerlendiriliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geçen 23-24 Kasım’da ortaokul 8’inci sınıflardaki 1 milyon 190 bin 826 öğrenciye uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi. İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından ‘Merve’nin babaannesi’ ve Türkçe testindeki ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.

İşte o itirazlar

Change.org’da başlatılan imza kampanyalarında iptali istenen sorular ve gerekçeleri şöyle:



-Matematik testi A kitapçığı, ‘K ve L sayı doğrusu’ ile ilgili soru: Bu konu ilk dönem TEOG müfredatında bulunmuyor.

-Türkçe testi A kitapçığı, ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soru: Kelimenin anlamı soruda doğru kullanılmamış.

-İngilizce testi A kitapçığı, müzik aletleriyle ilgili soru: Sorudaki müzik aletleri müfredatta yok.

-Din kültürü ve ahlak bilgisi ‘Merve’nin babaannesi’ sorusu: Sorunun iki doğru cevabı var.