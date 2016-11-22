"TEOG'da 15 Temmuz'a yönelik sorular çıkabilir, en çok hangi hatalar yapılıyor?"

Milliyet yazarı Abbas Güçlü, yarın yapılacak TEOG sınavıyla ilgili olarak "Müfredat dışında kesinlikle soru çıkmayacak. Çok olmasa da yoruma dayalı sorular mutlaka olacak. Yanlışlar doğruları götürmeyeceği için tüm soruları cevaplamanızda yarar var. Bu arada, hafta sonunda gerçekleşen KPSS’de olduğu gibi 15 Temmuz’a yönelik sorular da çıkarsa hiç şaşırtıcı olmaz" dedi.

Abbas Güçlü'nün "Güncel konulardan sorular da çıkabilir" başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Sınav maratonunun başlamasına sayılı saatler kaldı. Konular az olduğu için ilk sınavlarda başarılı olmak, ikinci tura göre daha kolay.

Sakın ola bu avantajı, dezavantaja dönüştürmeyin. Alabileceğiniz en iyi puanı alın. Peki, sorular yoruma mı dayalı olur yoksa bilgiye mi?

Hangi durumda ne yapmak gerekir? Örneğin, tereddütlü olduğunuz soruları boş mu bırakmalısınız yoksa mutlaka bir cevap vermeli misiniz? Müfredat dışından soru gelecek mi, sınavı kaçırırsanız ne olacak? Kafanızda sınavla ilgili onlarca sorunun uçuştuğunu biliyoruz. Ama sakin olun, çünkü her sorunun bir cevabı var…

TEOG sürecinde yaşanan tedirginlik son günlerde had safhaya çıktı. Çünkü en ufak bir hata bile geleceğinizin akışını değiştirebiliyor. Örneğin bir soru eksik yapmanız halinde, on binlerce adayın gerisine düşebiliyorsunuz.

Trafiğe takıldığınızda ya da gözetmenin size takması halinde moraliniz altüst olabiliyor. Yine aynı şekilde son dakika huzursuzlukları ve hastalıkları da, sınav motivasyonunuzu altüst edebilir. Ve sakın ola bütün bunlar benim başıma kesinlikle gelmez demeyin. Çünkü neyin, ne zaman, kimin başına geleceği hiç belli olmuyor… Şu saatten sonra, mümkün olduğunca çalışma, yemek ve uyku düzeninizde değişikliğe gitmeyin…Hatta defteri kalemi bırakın ve sizi ne rahatlatıyorsa onları yapmaya çalışın.

Bizde sınav başlayıncaya kadar ders çalışmak adettendir ama böylesi sınavlarda, bu durum, yarattığı yorgunluk nedeniyle yarardan çok zarar getirebiliyor. Bugün ve yarın ille de ders çalışmak istiyorsanız, geçen yılların sorularına göz atmanızda ve MEB soru yapısını incelemenizde yarar var.

Doğru, yanlışlardan çok, hangi konularda, hangi tür sorular sorulmuş, ne tür çeldiricilere yer verilmiş ona dikkat edin. En önemlisi de, soruların tümünü okumadan karar vermemeye odaklanın ve buna kendinizi alıştırın…

Yorum mu, bilgi mi?

Müfredat dışında kesinlikle soru çıkmayacak. Çok olmasa da yoruma dayalı sorular mutlaka olacak.

Yanlışlar doğruları götürmeyeceği için tüm soruları cevaplamanızda yarar var. Bu arada, hafta sonunda gerçekleşen KPSS’de olduğu gibi 15 Temmuz’a yönelik sorular da çıkarsa hiç şaşırtıcı olmaz. Darbe girişimine yönelik detaylara göz atmanızda yarar var. Sınavda en fazla yapılan yanlışlara gelince, pek çoğunun heyecandan kaynaklandığını hatırlatmak isteriz. Bu yüzden sıradan bir sınavmış gibi girin ve çıkın, gözetmenlerin uyarılarını dikkatlice dinleyin. Sınavdan yarım saat önce okulda olmakta yarar var. Mazeret sınavı olduğu için kaçırsanız da dünyanın sonu değil ama siz yine de zamanında orada olun. İnananlar başarıyor, bunu da sakın unutmayın!