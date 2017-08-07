TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara "teog2017.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Boş kontenjanlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek

MEB'in açıklamasına göre boş kontenjanlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu tarihe kadar boş kontenjan nakilleri yapmanız mümkün değil.

TEOG lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Nakil tarihleri neler?

Peki TEOG lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları, 15-19 Ağustos, ikinci nakil başvuruları 22-26 Ağustos'ta, 3. nakil başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılacak.

11 Ağustos: Boş kontenjan ilanı

15-19 Ağustos: 1. Nakil Dönemi

19 Ağustos: 1. Nakil Sonuçları

22-26 Ağustos: 2. Nakil Dönemi

26 Ağustos: 2. Nakil sonuçları

29 Ağustos-2 Eylül: 3. Nakil Dönemi

2 Eylül: 3. Nakil sonuçları

TEOG yerleştirmesine esas nakil işlemleri sırasında, tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren güzel sanatlar ve spor lisesi öğrencileri, bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak. TEOG sonuçlarına göre yerleştirmeye esas nakil başvurusunda, 3 tercih alınabilecek.

Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilecek. Yerleştirmeye esas nakillerde, il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek.

Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih, üç nakil yerleştirmesi dönemi için geçerli olabilecek.

TEOG YEP'e göre yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

9-15 Ağustos 2017, 19-23 Ağustos 2017, 26-31 Ağustos 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullarbelirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 09 Eylül 2016 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

E- Okul veli bilgilendirme sistemi

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecek.

Tercihler öğrenci veya veli tarafından, https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8'inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.