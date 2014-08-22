TEOG yerleştirme sonuçları açıklandı

Liseye yerleştirme sınav sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları görecek. Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edildi. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek.

Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek. Radikal'de yer alan habere göre, yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra resmî ve özel okulların açık kalan kontenjanlarına ortaöğretim yönetmeliğinin nakil esasları doğrultusunda, yerleştirmeye yönelik nakil yoluyla öğrenci kaydedilecek.

TEOG yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Kesin kayıtlı sayılacak

Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, puan üstünlüğü esasına göre öğrencilerin YEP’ine ve tercih başvurularına göre Bakanlıkça belirlenmiş kontenjanlara yaptı. Tercih başvurularından sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, öğrencilerin okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihleri öncelikli olmak üzere ve okul türlerini içeren B grubu tercihleri dikkate alındı. Öncelikle, öğrencilerin 15 adet okul tercih kodlarına göre oluşturdukları tercihlerini içeren A grubu tercih başvurularına göre yerleştirme işlemi puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirmeye esas puanına (YEP), tercih başvurularına göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yapıldı. A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmelerin sonunda tercih ettiği okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler, yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacak.

Tercih başvurusu sırasında...

A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) tercihlerine yapılan yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirildi. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapıldı.

Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapıldı.

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Okul beğenmeyenlere nakil kolaylığı

Bu yıl ilk kez hazırlık sınıfına veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacak. 25-28 Ağustos’ta(saat 17:00’ye kadar) nakil başvuruları alınacak. 29 Ağustos saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecek.

Nakil başvurusu ayrı ayrı yapılacak

Yerleştirmeye yönelik nakil başvuruları haftalık olup, her bir periyot için nakil başvurusu ayrı ayrı yapılacak. Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek olan yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri, okulların ilan edilen boş kontenjanları için yapılacak. Nakil yerleştirme döneminde, başka bir resmî/özel okula nakil talebinde bulunan öğrencilerden boşalacak kontenjanlar bir sonraki haftanın boş kontenjan listesinde yer alacak. İşlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacak.