TEOG yerine gelen yeni sistem mahkemelik oluyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavı (TEOG) yerine gelecek yeni sistemi açıklamasının ardından Eğitim İş Sendikası'ndan tepki geldi. "Eğitimde fırsat eşitliği engelleniyor" diyen sendika yürütmenin durdurulması için dava açmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, dün (6 Kasım 2017) kaldırılan TEOG sınavının yerine gelecek yeni sistemi, ‘Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi’ adıyla duyurdu. Yeni sisteme ilişkin, velilerden, eğitimcilerden ve eğitim sendikalarından tepkiler sürerken Eğitim İş Sendikası mahkemeye gideceğini açıkladı. Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Çocukların eğitim hayatını koşulsuz ve farksız olarak sürdürebilmesini, eğitimde fırsat eşitliğini engelleyeceği için yürütmeyi durdurma davası açıyoruz” dedi.

"TEOG sistemini savunmuyoruz ama..."

Yeni sisteme ilişkin tepki çeken noktalardan biri her öğrencinin kendi bulunduğu mahalledeki liseye kayıt yaptırması. TEOG devam etmiş olsa bu yıl 1 milyon 200 bin öğrencinin gireceğini belirten Yıldırım, “Çocuklarımızın önünü dolaylı da olsa tıkamasına neden olan ve onları imam hatip liselerine yönlendiren bu sisteme karşıyız” diyor: “TEOG’u savunmuyoruz ama en azından birkaç yıllığına geçiş süreci yaşanmalı ve yeni sistem bilimsel, akademik çalışmalarla, konunun uzmanlarıyla, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek oluşturulmalıydı. Topluma ve çocuklarımıza zarar vermeden hayata geçirilmesi için süre tanınmalıydı. Biz çözüme tarafız ama bunun için mutlaka en az 2 yıl bu yeni sistemin askıya alınması lazım.”

"Dava açıyoruz"

Bakan Yılmaz’ın yeni sisteme ilişkin açıklamalarının ardından sendika olarak mahkemeye gitme kararı aldıklarını ifade eden Yıldırım, yeni sistemi mahkemeye taşımak için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek şunları söyledi, “Biz dün itibarıyla avukatlarımıza talimat verdik. Şu an çalışmalarımız yapılıyor, hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bütün derdimiz 1 milyon 200 bin çocuğumuzun ve bundan sonraki milyonlarca çocuğumuzun hükümetin hazırlıksız yaptığı ve oldu bittiye getirdiği bu süreçten olumsuz etkilenmemesini sağlamak. Biz Eğitim İş Sendikası olarak bu işe seyirci kalmayacağız.”