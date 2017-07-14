TEOG tercihleri başladı

TEOG'a giren 8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri 14 - 24 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

8'inci sınıf öğrencilerinin lise tercihleri için kullanılacak TEOG sınavı sonuçları açıklandı.

Yerleştirme tercihleri ne zaman hangi adresten yapılacak?

Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat 17.00’ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılacak.



Yapılan tercihler mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılacak.

Yerleştirme yapılırken nelere dikkat edilmeli?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açıköğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme

işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, yerleştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınarak yapılacak.