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TEOG tercihine giderken kaza; 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı!

Kazada 14 yaşındaki Aysel Aksoy hayatını kaybetti

17 Temmuz 2017 18:43

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde patpat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küre'nin Güllüce köyünden Kabalar Ortaokuluna TEOG tercihi yapmak için giden öğrencilerin de bulunduğu Naim Çakal'ın (40) kullandığı tarım aracı patpat, Kök Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, TEOG tercihi yapmak için eğitim gördüğü Kabalar Ortaokuluna gitmek üzere tarım aracına binen 14 yaşındaki Aysel Aksoy hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Nail Çakal ile Sinem Karagöz (14), Nursel Aksoy (14), Ali Aksoy (61) ve Selma Aksoy (38) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sinem Karagöz ve Selma Aksoy ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

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