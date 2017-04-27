TEOG soru ve cevapları yayınlandı

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) soru ve cevaplarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanması ile birlikte öğrencilerin merakla beklediği tahmini puan hesaplama işlemi de başladı. Soru ve cevaplar bakanlık tarafından 14:00'te yayınlandı.

TEOG soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri (ODSGM) Müdürlüğü internet sayfaları üzerinden duyuruldu. Kitapçıkları incelemeye açan kurum, soruların videolu çözümünü ilerleyen saatlerde erişime açacak.

TEOG soru ve cevapları;

http://www.eba.gov.tr/ortaksinav2017

Hürriyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG 2. dönem sınavları ardından puan hesaplaması yapmak isteyen öğrenciler için bir kolaylık sağladı. Sonuçlar için sabırsızlanan öğrenciler, alacakları puanı MEB’in resmi sayfası üzerinde yer alan puan hesaplama robotu üzerinden tahmin edebilirler. İşte, TEOG 2 2017 puan hesaplama robotu ve hesaplama yöntemini merak eden için detaylar:

TEOG puan hesaplama nasıl yapılır?

MEB'in kullanıma sunduğu TEOG Puan Hesaplama sistemi sayesinde öğrenciler, TEOG puanlarını tahmini olarak hesaplayabilirler. Bunun için aşağıdaki linkten TEOG Puan Hesaplama ekranına giriş yapılması gerekiyor.

http://odsgm.meb.gov.tr/arge/sorgulama.aspx

Yukarıdaki linkten girilen Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sorgulama ekranı üzerinden TEOG Puan Hesaplama işlemi yapılabiliyor.

Puan hesaplamasına başlamak için öncelikle Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sınavlarından alınan 1. Dönem Ortak Sınavlar ve 2. Dönem Ortak Sınavlar sonuçlarının yazılması gerekiyor.

Uzmanlar sorular hakkında ne dedi?

Fen Bilimleri: Sınav soruları; müfredata uygun ve soru sayılarında konu ağırlıklarına göre dağılıyor. Ancak birinci dönem TEOG’a dahil olan konulardan soru bulunmuyor. Sorular açık ve anlaşılır ifadelerle düzenlenmiş. Öğrencilerin gözlem ve deneylerle edindikleri kazanımlarla çözülebilecek özellikte.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Sınav soruları müfredata ve kazanımlara uygun. Sorular açık ve anlaşılır. Birinci dönem TEOG’dan 2 soru geldi. Öğrencileri zorlayacak nitelikte soru bulunmuyor.

İngilizce: İngilizce sınav soruları öğrencilerin okuduğunu, gördüğünü anlama ve yorumlama becerisini, kelime ve dilbilgisini, aynı zamanda dikkatini ölçen kolay sorulardan oluşuyor. Sorular MEB müfredatına uygun ve dağılımlar konulara göre dengeli.

Sorulara nasıl itiraz edilecek?

Sınav sorularında bir yanlışlık olduğunu düşünen öğrenciler, sorulara, sonuçlara ve cevap anahtarlarına itirazlarını gerçekleştirebilecek. İşte, sınav itirazı hakkında yapılması gereken işlemler;

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on)günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

Mazeret sınavları ne zaman?

Çeşitli sebeplerle sınava katılım sağlayamayan öğrenciler için mazeret sınavları 20-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.