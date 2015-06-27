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TEOG sonuçları pazartesi açıklanıyor

Açılan davalar sonucu TEOG'da bir İngilizce sorusu iptal edilmişti

27 Haziran 2015 14:13

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi ortak sınavlardaki bazı sorulara açılan davalarda, bir İngilizce sorusunun iptal edildiğini, bu nedenle ders puanlarının yeniden hesaplanacağını ve yerleştirme esas puanlarının Pazartesi saat 09.00'da açıklanacağın bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 yılı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sürecindeki Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) 24 Haziran'da ilan edileceğinin kılavuzda belirtildiği ancak ikinci dönem ortak sınavlardaki bazı sorular için açılan davalar ve yargı sürecindeki aksamalar nedeniyle YEP sonuçlarının ilanının ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada, 12. İdare Mahkemesince bugün alınan kararla İngilizce sınavında D kitapçığındaki 11. sorunun (A kitapçığı 10. soru, B kitapçığı 1.soru, C kitapçığı 3.soru ) iptal ettiği kaydedildi.

Danıştay 8. Dairesinin 26 Kasım 2014 tarihli kararı doğrultusunda iptal edilen soruyu tüm adayların doğru cevapladığı kabul edilerek İngilizce ders puanlarının yeniden hesaplanacağı belirtilen açıklamada, "Bu karar sonrasında Bakanlığımız, 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile Yerleştirmeye Esas Puanları yeniden hesaplayarak yeni puanları 29 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 09.00'da e-okul üzerinden açıklayacaktır" denildi.

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