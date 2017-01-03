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Eğitim

TEOG sonuçları açıklandı

Sonuçlara E-Okul üzerinden öğrenilebilir

03 Ocak 2017 14:59

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı. 

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk ayağı olan birinci dönem ortak sınavları 23- 24 Kasım’da gerçekleşti. 8. İnci sınıf öğrencileri, TEOG ilk oturumunda; ilk gün oturumunda Türkçe, matematik ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları yapıldı. İkinci oturumlarda ise; Fen Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavlarına girdi. Uzun süredir hazırladıkları sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler, TEOG sonuçları açıklandı mı? TEOG sonuçları ne zamanaçıklanır? gibi sorular gündeme geldi. Sonuçların her an açıklanabileceği düşüncesiyle heyecanlanan öğrencilere yanıt, MEB’in resmi sitesi üzerinden yayımlanan kılavuzla geldi.

Geçen yıl yapılan TEOG 1. oturum sınav sonuçları 18 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Peki, bu yıl sonuçlar ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayımladığı kılavuza göre 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları yine Ocak ayında erişime açılacak.

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