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TEOG sınavının 2. dönem ilk oturumu sona erdi

8. sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sınavının 2. dönem ilk oturumu sona erdi

28 Nisan 2014 20:24

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı ikinci dönem ilk oturumu sona erdi. 8. sınıf öğrencileri saat 09.00’da başlayan oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını yanıtladı. Yarınki oturumunda ise fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavı gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG ) Sınavı ikinci dönem ilk oturumu bugün yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışında toplam 986 sınav merkezi, 15 bin 814 okul ve 91 bin 8 salonda gerçekleşen sınavlara 1 milyon 200 binden fazla öğrenci giriyor. Bugün gerçekleşen oturumda öğrenciler sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde başarılı olmaya çalışıyor. Her yazılıda 20 soru sorulurken sınav süresi ise 40’ar dakika olarak belirlendi. Ders yazılıları arasındaki dinlenme süresi ise 30’ar dakika olacak. Yarın yapılacak ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavlara girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Okul bahçelerinde bekleyen öğrenciler kimlik kontrolünün ardından görevliler tarafından salonlara alındı. Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmedi. Öğrencilerin yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmasına da müsaade edilmedi. Sınavdan çıkan öğrenciler en çok din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde zorlandıklarını ifade etti.

Bugün başlayan iki oturumlu sınavlara katılamayanlar için mazeret sınavları, 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçlarının haziran ayında açıklanması planlanıyor.

 

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