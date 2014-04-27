TEOG sınavı yarın ve Salı günü yapılacak

Pazartesi ve Salı günü yapılacak olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında istedikleri liseye girmek için merkezi sınavlarda yarışacak. Sınava 1 milyon 200binden fazla 8’inci sınıf öğrencisi katılacakken, Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar her iki gün de tatil edilecek. İlkokullarda karar il milli eğitim müdürlüklerine bırakıldı. Gerekirse il milli eğitim, sınav yapılan binalarla aynı bahçede olan ilkokulları da tatil edebilecek.

Sınavların yarınki oturumlarında sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılıları, salı günkü oturumlarında fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları uygulanacak. Her yazılıda 20 soru sorulacak. Her ders yazılısı 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda gerçekleştirilecek. Sınav süreleri 40’ar, sınav araları 30’ar dakika olacak.

Mazeretler 10-11 Mayıs’ta

28-29 Nisan’daki sınavlara katılamayanlar için mazeret sınavları, 10-11 Mayıs’ta. Sonuçların Haziran’da açıklanması planlanıyor. Öğrencilerin, 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklı ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam, 2’ye bölünerek yerleştirmeye esas puan belirlenecek. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.