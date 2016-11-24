TEOG mazeret sınavı ne zaman yapılacak?

TEOG mazeret sınavı, 23-24 kasımda yapılan sınavlara çeşitli sebeplerle giremeyen öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. Arkadaşlarının girdiği sınava, bazı problemler nedeniyle dahil olamayan öğrencilerin TEOG mazeret sınavı ile heyecanı devam ediyor. Sınava dahil olamayan öğrencilerin katılım göstereceği TEOG mazeret sınavları, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEOG Mazeret sınavı nedeniyle bazı öğrencilerin heyecanı devam ediyor. Uzun bir süredir sınava girmek için hazırlanan, fakat bazı problemler nedeniyle oturumlara dahil olamayan öğrenciler, kendilerine özel düzenlenecek TEOG mazeret sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre bu tarih belli oldu. İşte TEOG mazeret sınavı hakkında detaylı bilgiler

Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Sınava dahil olamayan öğrencilerin katılım göstereceği TEOG mazeret sınavları, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mazaret sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygungörülenlerin mazeret sınavları, 17-18 aralık tarihlerinde yapılacak. Mazeret sınavları da her gün tek oturumluk üç ders sınavı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum şeklinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacak.

Sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren öğrencilerin bilgileri sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının ardından e-Okul Sistemi’ne okul müdürlüğü tarafından işlenecektir.

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemi’ne 5 (beş) iş günü içerisinde girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak olup sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır.

Sınav sonuçları nasıl hesaplanacak?

Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

* Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulacaktır.

* Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

* Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

* Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

* 8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

* Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

* Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerinortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarakhesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

* Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

TEOG kinci dönem sınavları ne zman yapılacak?

TEOG'da ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak Mayıs ayında mazeret sınavlarının da tamamlanmasının ardından Haziran'ın ilk haftası gibi sonuçlar öğrencilerle paylaşılacak. Bu sonuçların ardından öğrenciler tercih sürecinin başlaması için beklemeye geçecek.

Sınava hastanede girdiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde yatarak tedavi gören 3 öğrenci TEOG sınavında ter döktü.

Hastane sınıfında görevli Uzman Öğretmen Necati Er, "Samsun Ondokuz Mayıs Kuşkayası Ortaokulu’ndan gelen Duygu Balcı, Amasya Yeşilırmak Ortaokulu’ndan gelen Zişan Toprak ve Ordu Kumru İmam Hatip Ortaokulu’ndan gelen Emine Yılmaz hastane sınıfına alınarak TEOG sınavına girdiler" dedi.

Sınav heyecanını hastanede yaşayan öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak öğretmenlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler.