'TEOG gitti, kaos geldi': Yeni sistemin açıklanması bekleniyor...

Liselere giriş sınav sistemi olan TEOG kaldırıldı ama ortada hâlâ bir kaos var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 Eylül’de ‘’Ben TEOG olayını istemiyorum, TEOG’un kaldırılması lazım. Biz TEOG’la mı geldik?’’ demiş, bunu takiben Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da “Evlatlarımızı yarış atı yerine koyduk. Evlatlarımız büyüyor, büyüdüğünü fark edemiyoruz. Bu sene TEOG uygulanmayacak’’ açıklaması yapmıştı. Erdoğan’ın talimatı ve bu açıklamalarla start alan süreçte TEOG, 2 gün içinde kaldırılmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 8. sınıf öğrencileri ve aileleri, o gün bugündür hayallerindeki liseye nasıl yerleştirileceğini bilmiyor ve yeni sistemin açıklanmasını bekliyor! Temel eğitimden orta öğretime geçişte uygulanacak yeni sistemin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Bir açıklama da yok

TEOG’un kaldırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın birkaç model üzerinde durduğu ve yaklaşık bir ay önce çalışmaların tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağı öğrenilmişti. Ancak aradan iki hafta daha geçmesine rağmen yeni sistem duyurulmadı. En son Bakan Yılmaz tarafından bugün açıklama yapılacağına ilişkin haberler de doğru çıkmadı ve öğrencilerin bekleyişi sona eremedi.

Konuya ilişkin gazetemize açıklama yapan eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, şunları söyledi: “TEOG’un kaldırılmasının üzerinden 1.5 ay geçti. Ancak hâlâ liselere öğrenci yerleştirme sisteminin nasıl olacağı açıklanmadı. Hem 8.sınıf öğrencileri hem de veliler belirli okullara sınavsız yerleştirme yapılamayacağına inandıklarından sınava hazırlanmaya ara vermiyorlar. Okullar ve öğretmenler de öğrencilerinin sınav hazırlığını desteklemeyi sürdürüyorlar. Diken üstünde bir bekleyiş sürüyor. Bir taraftan yaşadıkları belirsizlik her geçen gün eğitim sistemine güvenlerini sarsıyor. Bilindiği gibi böyle kararlar sadece 8. sınıf öğrencilerini ve onların ailelerini değil toplumun neredeyse yüzde 60’ını ilgilendiriyor. Dolayısıyla sistemin bir an önce açıklanması öğrencileri, velileri ve öğretmenleri belirsizlikten kurtarıp çalışmalarına yön vermelerini sağlayacaktır.”

Edinilen bilgiye göre, ölçme değerlendirmenin, yani sınavsız bir sistemin mümkün olamaması nedeniyle bakanlık bir türlü yeni model oluşturamıyor, ‘yukarıdan’ onay alamıyor.

Motivasyon yok, kaygılar arttı

Geçen yıl ilk TEOG sınavlarının 23- 24 Kasım’da yapıldığını hatırlatan bir veli, şunları söyledi:

‘’Öğrenciler 45 gündür yeni sistemi bekliyor. Motivasyonlarını kaybetmiş durumdalar, çoğu hiç çalışmıyor. Devlet okulları zaten bırakmış durumda, özel okullar değişik formüller üzerinde çalışıyor. Öğrenciler üzerinde stres çok diye kaldırdılar, şu anki kaygıları belirsizlik nedeniyle çok daha fazla.’’