TEOG birincisi: Planlı ve programlı sabırla çalıştım

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında okuyan (GKV) İrem Ateş, TEOG 1 ve TEOG 2 sınavlarından bütün soruları doğru yaparak ismini Türkiye birinciliğine yazdırdı.

Milliyet'te yer alan habere göre, sabahın erken saatlerinde açıklanan sınav sonuçlarını öğrenen İrem Ateş ve ailesi GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar ve Okul Müdürü Ali Bozgeyik’i ziyaret etti.

Ateş ailesi, mutluluklarını Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle paylaştı.

‘Planlı ve programlı sabırla çalıştım’

Planlı ve programlı bir çalışma temposu yürüttüğünü ifade eden TEOG Türkiye birincisi İrem Ateş, 'Türkiye birincisi olduğumu sabah öğrendim. Bekliyordum böyle bir başarı. İptal edilen sorunun beni Türkiye birinciliğine taşıyacağını biliyordum. Çok mutluyum. Müjdeyi babamdan aldım. Sınav süresince planlı programlı bir çalışma takvimi oluşturdum. Derslerime yeteri kadar çalıştım. Annem ve babam gibi bütün ailemin desteğini sürekli yanımda hissettim. Henüz gelecekle ilgili bir meslek kararı vermedim ama GKV Özel Fen Lisesini tercih ederek eğitim hayatımı buna da sürdürmek istiyorum” dedi. Şampiyon öğrencinin eczacı babası Tevfik Ateş’te sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek “Öncelikle kızıma bize böyle bir duygu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi