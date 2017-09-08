TEOG 3. nakil sonuçları açıklandı

TEOG nakil sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenci için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Sonuçlar 09.45'te www.meb.gov.tr'de açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 3. nakil başvuruları 28 Ağusto - 6 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Son başvurular olan 3. nakil başvurularının sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusuydu.

Kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

TEOG 3. nakil sonuçları için www.meb.gov.tr tıklayın



