TEOG 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenelen TEOG kapsamında liselere nakiller için başlayan tercih başvuru sürecinde Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Dönemi tercih sonuçları açıklandı.

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İkinci dönem nakil başvuruları 24-28 Ağustos'ta alındı, sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyuruldu. Üçüncü dönem nakil başvuruları ise 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak, sonuçları 7 Eylül'de açıklanacak.



Öğrenciler, bu süreler içerisinde yerleştirmeye esas nakil başvurusu için boş kontenjan şartı aranmaksızın 3 tercih yapacak ve tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüğünden, boş kontenjan şartı aramaksızın yapıp onaylatabilecek. Yerleştirmeye esas nakil süreci 7 Eylül itibarıyla sona erecek.



Ayrıntılı bilgi için "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na ulaşılabilecek.



MEB'in internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, 2014-2015 öğretim yılı Temel Eğitimden Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi kapsamında ortaokulların 8’inci sınıflarına yönelik 06-16Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerinin alındığı, yerleştirme sonuçlarının da 14 Ağustos'ta açıklandığı hatırlatıldı.



Toplam 1 milyon 108 bin 182 öğrencinin tercih yaptığının ve 1 milyon 36 bin 809 öğrencinin, tercihlerinden birine yerleştiğinin, 71 bin 373 öğrencinin ise tercihlerinden birine yerleşemediğinden açık öğretim kurumlarına yönlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen yerleştirmeye esas nakil için 434 bin 615 öğrencinin müracaatta bulunduğu, bu öğrencilerden 101 bin 12’sinin tercihleri doğrultusunda bir başka okula nakillerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.



Yerleştirmeye esas nakil sonucunda halen okullarda yaklaşık 230 bin boş kontenjan mevcut olduğu kaydedilen açıklamada, nakil ve yerleştirme sonuçlarının "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildiği vurgulandı.



Birinci yerleştirmeye esas nakilde başvuru yapan öğrenci sayısının 434 bin 615 olduğu, daha önceden tercihleri arasında örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmiş olanlardan yer değişikliği gerçekleşen öğrenci sayısının 80 bin 154, ilk yerleştirmede tercihlerinden birine yerleşemediği için açık öğretime kaydedilen öğrencilerden nakil başvurusu yapıp yerleşen öğrenci sayınının da 20 bin 858 olduğu belirtildi.