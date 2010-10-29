-TEOFİLO NİHAYET ÜLKESİNE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Trabzonspor'da kenti izinsiz terk ederek İstanbul'a gelen futbolcu Teofilo Gutierrez, nihayet ülkesine gitti. Madrid aktarmalı olarak ülkesine giden Teofilo'nun menajeri Deniz Türker, yaptığı açıklamada, Kolombiyalı oyuncu ile gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını ifade ederek, ''Teofilo sağlık sorunları olduğunu kulübe aktarmış, Trabzonspor Kulübü de kendisini sağlık kontrolündan geçirmiş ve herhangi bir sağlık sorununa rastlanmamıştır. Oyuncu Kolombiya'daki kendi doktoruna görünmek istediğini söylemiş ve İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da da Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde, benim ve İspanyol menajeri Efrain Pachon ile birlikte bir kez daha geniş bir kontrolden geçmiş, yine bir sağlık sorununa rastlanmamıştır'' dedi. İstanbul'a geldikten sonra 3 gündür havaalanında gecelediği haberlerinin doğru olmadığını savunan Türker, şunları söyledi: ''Teofilo Gutierrez, Trabzonspor'un direktifi doğrultusunda 1 gece WOW Otel'de, 2 gece de Airport Otel'de konaklamıştır. Yanında parasının olmadığı haberleri de doğru değildir. İstanbul'a geldiği ilk gün Denizbank Bakırköy Şubesi'nden yüklü miktarda para çekmiştir. Havaalanındaki görüntüler ilk gün uçmayı planladığı saatlerde çekilmiştir. Ancak bizim konuşmak istememiz sonucu uçuşunu ertelemiş ve sonraki gün de yedek listesinde olduğu için yeniden havaalanına gitmiş, fakat yer olmadığı için uçamamıştır. Kendisi bu sabah Madrid üzerinden Kolombiya'ya uçmuştur. Teofilo ile ilgilenilmediği, parasının olmadığı ve 3 gündür havaalanında gecelediği haberleri doğru değildir.''