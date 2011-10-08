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Politika

Tenzile Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 19:39

-Tenzile Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tenzile Erdoğan'ın naaşını taşıyan ve içinde Başbakan Erdoğan ile kardeşi Mustafa Erdoğan'ın da bulunduğu cenaze aracı, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerindeki gasilhane girişinden Karacaahmet Mezarlığı'na girdi.  Başbakan Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan defnin gerçekleşeceği kabre inerek, Tenzile Erdoğan'ın cenazesini birlikte toprağa koydular. Tenzile Erdoğan'ın defin işleminin gerçekleşmesinin ardından, Başbakan Erdoğan ilk toprağı attı.  Tenzile Erdoğan'ın mezarına daha sonra Başbakan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, ardından da Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da yer aldığı çok sayıda kişi tarafından toprak atıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da defin sırasında mezarlıkta bulundu. Cenazenin mezarlığa gelmesinden yaklaşık yarım saat önce başlayan, tüm mezarlığa hoparlörlerle yayını verilen Kur'an-ı Kerim okunması, defin sırasında ve sonrasında da devam etti.  Bu arada, defnin gerçekleştiği kabrin etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, cenazeye katılanların bir bölümü ve vatandaşlar kendilerine ayrılan bölümlerden defni izledi. Öte yandan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bakanlarla çok sayıda kişi, namazın kılındığı Fatih Camisi'nden otobüslerle Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Defin sırasında sadece Anadolu Ajansının (AA) kısa bir süre görüntü almasına izin verildi. Tenzile Erdoğan'ın cenazesinin defin işleminden sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı. Hoparlörlerle yayını yapılan duaya, mezarlık içinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar da eşlik etti.

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