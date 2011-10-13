-Tenzile Erdoğan için Rize'de mevlit okutuldu RİZE (A.A) - 13.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için, Rize'nin Güneysu ilçesinde mevlit okutuldu. İlçedeki Güneysu Merkez Camisi'ndeki mevlite, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Güneysu Kaymakamı Gökmen Çiçek, Güneysu Belediye Başkanı Ahmet Minder, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize Müftü Vekili Yahya Çankaya, Derepazarı Müftüsü Muhammet Yıldız ile ilçe belediye başkanları ve Başbakan Erdoğan'ın bazı akrabalarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Derepazarı Müftüsü Muhammet Yıldız, Başbakan Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'a ithafen mevlit okutulması ve hatim indirilmesinin ardından vaaz verdi. Yıldız, vaazında, Tenzile Erdoğan'a Allah'tan rahmet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine sabır dileyerek, ''Merhum Tenzile annemiz dünyaya önderlik yapacak, zulme karşı çıkabilecek bir evlat yetiştirdi. Allah da onun bize başbakan olmasını nasip etti. Böyle evlat yetiştirmesi ve burada bu kadar kalabalık insan tarafından anılması onun ne kadar iyi bir insan olduğunun göstergesidir'' dedi. Mevlit programı, Tenzile Erdoğan için dua edilmesiyle sona erdi.