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Dünya

Tenzile Erdoğan için Mevlid

15 Ekim 2011 15:21

-Tenzile Erdoğan için Mevlid-i Şerif   GÜMÜLCİNE (A.A) – 15.10.2011 - Batı Trakya'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu. Gümülcine Seçilmiş Müftülüğü ile Batı Trakya Camileri Din görevlileri, merhume Tenzile Erdoğan'ın vefatının 7. günü münasebetiyle Gümülcine, İskeçe ve Meriç illerindeki 130 camide hatim duası okuturken, İskeçe'de de İskeçe Seçilmiş Müftülüğü tarafından kent merkezindeki Çınar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu. Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif yaptığı açıklamada, okunan Mevlid-i Şerif'te ve hatim dualarında, Başbakan Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan'ın ve Batı Trakya'da gelmiş geçmiş tüm annelerin ruhuna dua ettiklerini söyledi.

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