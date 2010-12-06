'Tenten'e ilham kaynağı olan aktör Huld öldü

T24 - Belçikalı çizer Herge'e ünlü çizgi romanı Tenten'i yaratmakta ilham kaynağı olduğu söylenen Danimarkalı aktör Palle Huld 98 yaşında öldü.





Kopenhag'daki bir huzurevinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdiği belirtilen Huld, 1933 ile 2000 yılları arasında Danimarka yapımı 40 filmde rol aldı.





Ancak Danimarkalı aktör ününü rol aldığı filmlerden ziyade Tenten'in yaratıcısına ilham kaynağı olduğuna ilişkin söylentilere borçlu.





1928 yılında bir Danimarka gazetesinin bir gencin dünyayı turlayarak muhabirlik yapmasını öngören yarışmasını kazanan 15 yaşındaki Huld, 44 günde Kuzey Amerika, Japonya ve Almanya'ya gitmiş, Konpenhag'a dönüşünde de 20 bin kişi tarafından karşılanmıştı.





Huld'ın seyahatini duyan Herge'in de kahramanı bir genç muhabir ve gezgin olan Tenten'i yarattığı söyleniyor.



